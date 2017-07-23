Yaşlılar camilerde, çocuklar süs havuzlarında serinliyor

Elazığ’da sıcak hava vatandaşları olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ’da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlara sığınıyor. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için cami avlularına gidiyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalışıyor.



Havaların sıcak olduğunu belirten Gülgüle Çam, "Sıcaktan hasta oluyoruz. Neredeyse sıcaktan bayılacağız. Bu yıl Elazığ çok sıcak oldu. Bizde kendimizi meydanlarda gölgelere atıyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gölgelik alanda dinlenen Hasan Aksakal ise "Bende emekliyim ve serinlemek için kendimi gölgeye attım. Arkadaşlarla gölgede oturup zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu