Yaşlılar Günü’ne özel anlamlı ziyaret

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılar ziyaret edilerek onlarla sohbet edildi, yoğun ilgiden dolayı çok mutlu oldukları anlaşılan yaşlılara hatır sorulurken karanfil ve meyve dağıtıldı, bu özel günlerinin unutulmadığından dolayı yaşlılar, KAÜ öğrenci ve yetkililerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili KAÜ Akademik ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Saydam ve Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Yaşlılar Haftası’nın önemini vurgulayarak, yaşlıların toplum içinde görmeleri gereken saygı ve hürmetin çok önemli olduğunu bunun küçüklere de öğretilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Bu günlerin hem duyarlılığı artırmak hem de yaşlıların sorunlarına çözüm bulmak açısından çok önemli olduğunu, ancak yaşlıları sadece bir hafta değil her zaman hatırda tutmak ve onların tecrübelerinden faydalanmak gerektiği üzerinde durdular. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarının Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilediler.

KAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam edileceğinin sinyallerini verdi.

