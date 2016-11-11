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Yaşlılar teknoloji ile buluşuyor

Türkiye’de yaşlıları teknolojiyle buluşturan İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM) Projesi hayata geçiyor.


11 Kasım 2016 14:39

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca hazırlanan ve yürütülen proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi. Proje çok yakında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesinin olduğu Bakırköy Kampüsünde hayata geçecek.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Bakırköy Kampüsünde, Bakırköy ilçesi üst yönetim protokolü için sabah kahvaltısı veren Dekan Prof. Dr. Ahmet Akgül, İst-GETAM hakkında misafirlerini bilgilendirdi.
Kahvaltıya katılan, Bakırköy İlçesi Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Müftüsü Mustafa Açıkalın, Sağlık Müdürü Dr. Ali Osman Çolak, Gençlik ve Spor Müdürü Metin Albayrak, Halk Eğitim Müdürü Sayın Yener Yıldırım, Rehberlik Araştırma Müdürü Hasan Kara, İşadamları Derneği Başkanı Salim Yılmaz proje hakkında ev sahibi Prof. Dr. Ahmet Akgül’den bilgi aldı.

"Türkiye’de yapılan ilk ve tek merkez olacaktır"
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Gerontoloji ve Sağlık Yönetimi Başkanı da olan, ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Dekan Prof. Dr. Ahmet Akgül, projenin hedefleri ve kapsamı hakkında şu ifadeleri kaydetti:
"Projenin hedefi, 65 yaş üstü bireylerin denge, düşme ve hareket gibi sağlık sorunlarına, iletişim, boş zaman aktiviteleri, çalışma ve yaşam alanları ile ilgili sorunlarına teknoloji ve tasarımlar ile tedavi ve rehabilite edici çözümler bulmaktır. İst_GETAM, bu konu ile ilgili Türkiye’de yapılan ilk ve tek merkez olacaktır. Merkezimiz faaliyete birkaç ay içinde geçecek ve önce çevre ilçelerin ve sonra tüm İstanbul ve Türkiye’nin yaşlı sağlığı ile ilgili sorunlarına çözümler getirecektir.
İstanbul Geroteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM), üniversite, sivil toplum kuruluşları, hastaneler, kamu kurumları ve özel sektörün katılımıyla gerçekleşen, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği, çağımızın en önemli gündemlerinden biri olan 'yaşlılık ve yaşlanma' konusunda yapılacak çalışmalarla ilklere imza atacak olan bir projedir.
Üniversitemizin özellikle İstanbul’daki sağlık hizmetlerindeki tecrübesi ve yenilikçi uygulamaları birleştiren yüzü olması hedeflenen 'Yaşlılarda inovasyon: İstanbul Geronteknoloji uygulama ve araştırma merkezi (İst-GETAM)' projemiz, İstanbul ilindeki yaşlılara hizmet sunacak, ardından Türkiye’deki diğer şehirlerde benzer merkezlerin kurulmasına öncülük edecektir."

Proje kapsamında merkezin hayata geçireceği faaliyetler
Merkezin hayata geçireceği faaliyetler hakkında konuşan Akgül, "Yaşlılarda denge, düşme riskleri, kas-iskelet sistemi problemlerinin teknoloji destekli cihazlarla değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu, yaşlıların sağlık problemlerinin tespit edilmesi ve öngörülen sorunlara geronteknolojik prevensiyon stratejileri kapsamında önleyici ve iyileştirici yaklaşımların sağlanması; yaşam alanlarındaki çevresel sorunları olan yaşlı bireyler için danışmanlık hizmeti ve inovatif tasarımlarla ergonomik çözümlerin sağlanması; yaşlıların sosyal, mimari, tıbbi ve yaşam içinde gerekli diğer teknolojik araç gereçlerin kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili video bazlı eğitim ekipmanlarının geliştirilmesi ve eğitim verilmesi; yaşlı bakımında bilişim teknolojisi gereksinim ve uygulamalarına yönelik ulusal çapta farkındalık oluşturacak bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi; Gerontoloji Alanında Multidisipliner Ar-Ge işbirliği ağının oluşturulmasını hedefliyoruz. Projemizin üniversitemize ve hizmet alacak tüm yaşlılara ve yakınlarına fayda sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.
 


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