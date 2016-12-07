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Yaşlılara termal sürprizi

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi, insan odaklı projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatı ile Balıkesir'de düşkün durumda olan 70 yaş üzeri 4 çift, evlerinden alınarak belediyenin işletmesinde bulunan Sedefne Termal Otel'de huzur dolu 24 saat geçirdi.


07 Aralık 2016 09:20

Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı şaşkınlıklarını gizleyemeyen yaşlılar termal banyolarda şifa ararken, sazlı sözlü şarkılarla da gönüllerince eğlendi. Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi 'Önce İnsan' sloganı ile verdiği hizmetle adından söz ettirecek bir projeye imza attı. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatı ile daha önce hiç otele gitmemiş 70 yaş üzeri 4 yaşlı çift belediyenin işletmesinde olan Sedefne Termal Otel'de dolu dolu 24 saat geçirdi. Sabah erken saatte belediye araçları ile evlerinden alınan yaşlılar Altıeylül'ün Pamukçu Mahallesi'nde bulunan Sedefne Termal Otel'e getirildi.

Kahvaltıda Kafaoğlu sürprizi
Birbirini ilk kez gören ve tanışan 4 yaşlı çift kahvaltı salonunda günün ilk öğünü için beklerken otele gelen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadılar. Sabah kahvaltısında yaşlı misafirleri ile bir araya gelen Başkan Kafaoğlu, yaşlıların hayır duasını alırken güzel bir gün geçirmeleri için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. İHA'ya konuşan Başkan Kafaoğlu, "Altıeylül Belediyesi'nin bir sosyal marketi var bildiğiniz üzere. Bu marketten istifade eden ailelerden bir grubunu Pamukçu'da bulunan belediyemize ait olan Sedefne Termal Otel'de ağırlıyoruz. Bende kendilerine kahvaltıda eşlik edip sohbet etmek istedim. Bir gün boyunca kendilerini burada misafir edeceğiz. İlk defa böyle bir otele geliyorlar, termal sulardan otelin imkanlarından istifade edecekler" dedi.

Sokakta yatan vatandaşların varlığından belediye başkanlarının sorumlu olduğunu vurgulayan Başkan Kafaoğlu, "Belediyelerin sorumlu olduğu bölgelerde aç ve açıkta insan kalmamalı. Eğer ki böyle bir durum varsa bunun sorumlusu belediye başkanımızdır. Biz bu duygularla, bu düşüncelerle belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz Altıeylül ilçemizin sosyal haritasını çıkarttık. İnsanlar bize ulaşamayabilir ama bizim onlara ulaşmamız lazım. Bu kapsamda bugün de yaşlılarımızla beraberiz, bu nedenle de son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

Sazlı sözlü eğlendiler
Başkan Kafaoğlu ile kahvaltı yapan yaşlı çiftler daha sonra termal suların bulunduğu hamam ve banyolarda yıkandı. Stresten uzak sakin bir gün geçiren vatandaşlar öğle yemeği yedikten sonra istirahat etti. Yeşiller içinde kurulmuş olan otelin bahçesinde vakit geçiren vatandaşlar akşam yemeği sonrasında ise bir sürpriz daha yaşadı. Otel görevlilerince özel salona alınan yaşlılar, ud, keman ve darbuka ile karşılandı. 'Ormancı' şarkısı ile duygulanan yaşlı misafirler 'Kara çalı' türküsü ile de eğlenceli vakit geçirdi. Geceyi otelde geçiren vatandaşlar ertesi gün kahvaltının ardından tekrar evlerine bırakıldı.  

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: balıkesir, termal sürpriz, yaşlılar


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