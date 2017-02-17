Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Hepimiz için yaşlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Bugün dünyada yaşlı nüfus, genç nüfusa göre daha hızlı artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte birçok aktivitemiz azalır. Özellikle emeklilik gibi durumlarda kişiler, sosyal hayattan uzaklaşıp yalnız kalabilirler. Bununla birlikte yaşlılıkta yakınların ya da eşin ölümü kişiyi daha da yalnızlaştırır" dedi.

Hayatın bu dönemindeki değişimlerin insanların çoğu için baş edilmesi zor durumlar olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Üney, "Aktif bir insanın hastalık ve fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle yaşamdan uzak kalması oldukça güçtür. Günümüzde yaşlanmayla baş etmek için birçok kişi estetik uygulamalar yaptırmaktadır. Beden ve yüzdeki değişimlere de ayak uydurmak kişiyi zorlayabilir" diye konuştu.

Yaşlılıkla baş etmenin yolları

"1. Egzersiz yapın: Yaşlanmayla birlikte fiziksel aktivitede azalma olur. Ancak gençlik, hatta çocukluk yıllarından itibaren egzersiz yapan kişilerde yaşlılıkta da fiziksel olarak gerileme az olur.

2. Dışarıda zaman geçirin: Birçok yaşlı çeşitli bahanelerle evden pek çıkmak istemezler. Oysaki dışarıda gezmek, yeni uyaranlara maruz kalmayı sağlar. Bu da kişiyi hazır ve zinde tutar.

3. Günlük gazete okuyun: Yaşlı bireylerin çoğu gündemle pek ilgilenmezler. Aksine günlük hayattan haberdar olmak, siyaset okumak, gündemi takip etmek, kişiyi zihinsel olarak dinç tutar. Bunamayı geciktirir.

4. İnsanlarla ilişkilerinizi devam ettirin. Eski çalıştığınız yere uğramak, arkadaşlarınızla görüşmek sizi yaşamın içinde tutacaktır.

5. Gönüllü işlerle uğraşın: Yaş itibarı ile deneyimlerinizi aktarıp, insanlara yardımcı olmak, size işe yaramaya devam ettiğinizi hissettirir.

6. Yiyeceklerinize dikkat edin: Sağlığı korumanın en önemli yöntemi, hastalanmamak için yeme içme düzenine dikkat etmektir.

7. Gençlerle sohbet edin: Gençlerle görüşmek ve sohbet etmek, yaşlı kişiyi yaşamın içinde kalmasına teşvik eder.

8. Hobi edinin: Özellikle emekli olan kişiler üretmeye alışıktırlar. Bir anda üretimden çekilmek işe yaramazlık hissi yaratır. Bunun için mutlaka uğraşacağınız bir alanınız olsun.

9. Seyahat edin: Ekonomik gücünüz nispetinde seyahat etmek, yeni yerler görmek kişinin öğrenme heyecanını ayakta tutar.

10. Şehrinizi gezin: Birçok şehirde yaşlıların belediye otobüsleriyle seyahati ücretsizdir. Bir başka semte gitmek çevreyle teması artırır. Böylece zihinsel işlevlerinizi korur."