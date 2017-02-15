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Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

Yaşlılığın çeşitli sağlık sorunlarının oluştuğu bir dönem olduğunu söyleyen Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, yaşlılık psikolojisine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

15 Şubat 2017 10:32

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "Yaşlılık; yetişkinliğin devamı olarak, bedende ve zihinde, çoğu geri dönüşsüz sorunların olduğu, yaşamın son evresi olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kişinin fiziksel aktivitesinin azalmasına rağmen, zihinsel olarak tam bir bilgelik evresi olarak değerlendirilebilir.

Yaşlı kişiler; genelde yaşam boyu oluşan tecrübelerinden ötürü, olayları çok daha farklı değerlendirirler. Yaşlanma ise; doğuştan itibaren vücudun yaşadığı, daha çok fiziksel bir süreçtir, yani eskimedir. Yaşlılık dönemleri; boyda kısalma, işitme sorunları, görmede azalma, organların işleyişinde yavaşlama, ciltte değişiklikler, hareketlerde azalma ve kısıtlılıklar ve çeşitli sağlık sorunları olan bir dönemdir. Bunu unutkanlık, yeni şeyleri öğrenmede zorluklar izleyebilir. Yaşlanma durumuna uyum sağlamak önemlidir" dedi.

Günümüzde insan ömrünün uzamasının bir çok nedene bağlı olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Üney; "İlaçların bulunması, birçok hastalığın çeşitli yöntemlerle tedavisi, çeşitli estetik yöntemler ve fiziksel aktivitenin ve egzersizin daha dikkatli yapılması ile uzamıştır. Türkiye'de yaşam süresi; 1960’larda ortalama 48 iken, günümüzde 72 yaş civarındadır. Ayrıca kadınlar erkeklerde ortalama 6 yıl daha uzun yaşamaktadır" diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, yaşlılıkta psikolojiyi bozan nedenleri şöyle sıraladı:

"1. Fiziksel hastalıkların fazlalığı nedeniyle çekilen sıkıntı.
2. Duymada ve görmede kayıplar nedeniyle etrafı algılamaktaki zorluklar
3. Hareketliliğin azalması nedeniyle bağımsız hareket etme koşullarının azalması
4. Yaş itibarı ile daha çok ölüm yaşaması, eş ve yakılarının kaybı
5. Unutkanlık ve bunun neden olduğu psikolojik sorunlar
6. Yaşın ilerlemesine bağlı gelişen bunama nedeniyle oluşan, davranış sorunları.
7. Çocuklarının ve torunlarının; işleri ve okulları nedeniyle, onlara zaman ayıramaması
8. Ziyarete gelenlerinin azalması ve kendisinin de ziyarete gitmekte fiziksel olarak zorlanması
9. Çocuklarının maddi sorunlarına, çocuklarının bakımlarına destek olmaları ve bu nedenle istedikleri gibi gezememeleri.
10. Çocuklarının, onları bir yük gibi görmesi ve bu konuşmalara şahit olmaları
11. Çalışamama ya da emekli olma nedeniyle oluşan ekonomik zorluklar." 


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