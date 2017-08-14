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Yaşlıya toplu para

Emeklilik için yaş şartını tamamlasa da yıl ve prim süresini dolduramayanlara toplu ödeme imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurup yatırılan parasını geri alabiliyor....

Yaşlıya toplu para

14 Ağustos 2017 08:04

Herhangi bir süre çalışıp sigortalı olduğu halde, eksik prim günü sebebiyle emekli olamayan, yaş ve benzeri sebeplerle çalışma imkanı da bulamayanlara toplu para imkanı bulunuyor. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup biriken parasını geri alabiliyor. Türkiye'de emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşı dolmasına rağmen primlerini ve sigortalılık süresini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu para imkanı var. Bu kişiler isterse SGK'ya ödemiş oldukları primleri geri alabiliyor.

GÜNCELLEME YAPILIYOR
Bu durumda SGK'ya dilekçe ile başvuran kişiye, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri iade ediliyor. Ancak bunun da şartları bulunuyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Prim iadesi yapılırken, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncelleniyor ve bu tutar sigortalıya ödeniyor. SSK'lılar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler verilmiyor. Memurlarda ise ödeme kesenek iadesi şeklinde yapılıyor

MİRASÇISI DA ALIYOR
Eğer kişi emekli olamadan vefat etmiş ise, bu ödemeyi yakınları alabiliyor. Bu durumda olan hak sahiplerinin kanuni mirasçıları da dul veya yetim maaşı bağlanmamış olması şartıyla aynı haktan yararlanabiliyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmadığı için dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Kurum, gerekli şartları taşıyanlara ödeme yapıyor..


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