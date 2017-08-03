YAŞ’ta emekliye sevk edilen general ve amiraller belli oldu

YAŞ’ta alınan kararlara göre emekliye sevk edilen general ve amirallerin listesi şöyle:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı; Korgeneraller Tahir Bekiroğlu, Ömer Paç, Yılmaz Uyar, Mehmet Faruk Şengün. Tümgeneraller Şenol Alparslan, İzzet Çetingöz, Mehmet Okkan, Gürsel Öztürk, Atilla Şirin, Ömer Şevki Gençtürk, Rafet Sevinç Şaşmaz, Abdullah Arslan. Tuğgeneraller Rıza Çağatay Erdoğan, Mesut Bedri Usta, İlhan Kırtıl, Erhan Sipahioğlu, Ertuğrulgazi Özkürkçü, Adnan Baksı, Ufuk Ekinci, Bülent Tuğrul. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Koramiraller Hasan Uşaklıoğlu, Serdar Dülger, Tümamiral Hayati Bilgiç (yaş haddi), Tuğamiral Ahmet Zeki Liman. Hava Kuvvetleri Komutanlığı; Tuğgeneraller Sargun Göktün ve İhsan Özdamar.”