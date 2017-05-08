Yastıklı hırsız apartmandan 12 çift ayakkabı çaldı

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay saat 04.30 sıralarında Kağıthane Merkezi Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her 2 giriş kapısında da şifre düzeneği olan binaya gelen 2 hırsız, ellerindeki tornavidayla giriş kapılarının kilitlerini kırdı. Ellerinde koli ve çöp poşetleriyle içeriye giren hırsızlar, 6 katı tek tek dolaşarak toplamda 12 çift ayakkabı çaldı. Ardından hırsızlar, kolilere ve poşetlere doldurdukları ayakkabıları sırtlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlardan bir tanesinin apartmana yastıkla girmesi şaşkınlık yaratırken tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yastıkla gelip koli ve poşetlere ayakkabıları doldurdular

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece saatlerinde binaya gelen hırsızlar, önce şifre deneyerek kapıyı açmayı deniyor. Şifre girerek başarılı olamayan hırsızlar ardından tornavida ile kapıyı açarak içeriye giriyor. Diğer bir hırsız ise üst kattaki girişten girerek hırsızlığa başlıyor. Hırsızlardan biri koli ile içeriye girerken diğer hırsız da elinde yastıkla içeriye girerek çöp poşeti ile katları geziyor. 6 katı tek tek dolaşan hırsızlar, apartman sakinlerine ait ayakkabıları koli ve poşetlere doldurarak apartmandan çıkıyor. Yastıkla gelen hırsızın yine yastıkla apartmandan çıkması ise dikkat çekiyor.

“Ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz”

Apartman görevlisi Cemil Tombul, “Sabah saatlerinde hırsız yastıkla geliyor ve 2 kişi binaya giriyor. Birisi üst kattan diğeri de alt kattan giriyor. Sonra ayakkabıları alıp çıkıyorlar. Alt kattaki ayakkabıları çöp poşetine, üst kattaki de ayakkabıları kolinin içine dolduruyor. Hırsızlardan birinin elinde yastık ama neden yanında getirdi onu bilmiyorum. İlginç bir soygun, daha önce de bu binada hırsızlık yaşandı. Binanın kollarına ve kilitlerine zarar veriyorlar. Olaydan sonra yeniden kilitleri değiştirdik. Bıçak gibi bir şeyler kapıyı esnetip içeriye giriyorlar. Biz ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz. Hırsızlar resmen buraya dadandı. Hemen hemen 12 çift ayakkabı çalındı. Apartman sakinleri şikayetçi olalım diyorlar. Çünkü artık onlarda bıktı. Hırsızlar artık bunu yapmasınlar, emniyet de bunun peşine düşsün. Yoksa ben suçlu duruma düşüyorum. Burada millet ile tartışıyorum. Burada 42 kişi yaşıyor” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur