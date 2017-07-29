Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü

Olay, yaklaşık 20 gün önce Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab şehrinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah ve Fatıma Şıho çiftinin 8 aylık bebeği olan Abdullah evde emeklediği sırada yastığın üzerine çıktı. Birden dengesini kaybeden minik bebek sırt üstü düşerek kafasını yere çarptı. Bebeğin baygınlık geçirdiğini gören anne Fatıma Şıho minik Abdullah’ı alarak El Bab’ta bulunan Türk hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acil ambulansla Gaziantep’e getirilerek ameliyat edilen Abdullah, daha sonra tedavi edilmek üzere yoğun bakıma alındı.



20 gün sonra hayatını kaybetti



Yoğun bakımda tedavisi devam eden Minik Abdullah, bu sabah fenalaşarak 20 günlük hayat mücadelesini kaybetti. 8 aylık Abdullah Şıho’nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından annesine teslim edilen Minik Abdullah’ın cansız bedeni defnedilmek üzere Suriye’nin El Bab şehrine gönderildi.

Orhan Erkılıç