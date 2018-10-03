Yat kiralama orta gelir kesimine kadar indi

Naviera Yatçılık Genel Müdürü Hakan Varlı, canlanan turizm sektörü ile beraber yat kiralama sektörünün de hareketlendiğini zengin kesimin tatil için tercih ettiği lüks tekneleri orta kesimin de özel gün ve etkinlikler için tercih ettiğini ifade etti. Hakan Varlı, sezon başında otellerde başlayan hareketlenmenin yaz ortasında yat sektöründe de hareket getirdiğini şu sözlerle ifade etti: ”Yatçılık sektörü yaz turizmi ile paralele şekilde hareket ediyor. Turizmdeki iyi gidişat yatçılıkta da bir canlanma meydana getirdi. Lüks ve premium bir hizmet olan yat kiralamayı tatil için daha çok varlıklı kesim uzun dönemli kiralama yaparak tercih ediyor. Orta sınıf da daha çok özel etkinlikler, doğum günleri için tercih ediyor.”

“Yat sektöründe gözler Türkiye'de olacak”

Yat sektörünün Türkiye'de genel olarak önemli bir yer kapladığını belirten Naviera Yatçılık Genel Müdürü Hakan Varlı, sadece kiralama değil üretim olarak da Türkiye'nin güçlü bir oyuncu olduğunu ifade ederek, Ekim ayında gerçekleşecek fuarla gözlerin Türkiye'ye çevrileceğini söyledi. Varlı, “2 Ekim'de Viaport'ta başlayan Boat Show Eurasia için yat sektörü gözünü Türkiye'ye çevirdi. Hem yerli üretim teknelerimiz hem de farklı ülkelerden birçok firma Türkiye'ye gelerek teknelerini sergileyecekler. Gene hem Türk hem de yabancı tekne meraklıları yeni modelleri görmek için Türkiye'ye gelecekler” diye konuştu.

“Orta gelir kesimi de yat kiralamayı tercih etti”

Naviera.com.tr website yöneticisi Celil Can, websitesi üzerinden yapılan başvurularda, orta gelir kesiminden gelen talepte büyük artış olduğunu belirterek, “Orta gelir kesimi yat kiralama için önceki yıla oranla daha fazla talep göstermeye başladı. Doğum günü etkinlikleri, kutlamalar ve toplu etkinliklerde yoğun olarak tercih ediyorlar. Daha özel ve unutulmaz ve tatil yaşamak isteyenler de uzun süreli kiralamalar için başvuruyor” dedi.