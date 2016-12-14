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Yatağan sanayisinde yangın: 2’si ağır 11 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Aydın-Muğla karayolu kenarında yer alan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında 4 işyeri yandı, ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.

Yatağan sanayisinde yangın: 2si ağır 11 yaralı

14 Aralık 2016 20:07
Yatağan sanayisinde yangın: 2’si ağır 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 17.06’da 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın mahalline yönlendirildi. Yangında işyeri içinde mahsur kalan vatandaşların bildirilmesi üzerine 112 ambulansları ve AFAD ekipleri ile güvenliği sağlamaları için Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangının madeni yağ ve iş makineleri yedek parça işyerinde çıktığı öğrenilirken, kısa sürede yangın büyüdü. Büyükşehir Belediyesi Yatağan ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Menteşe ilçesinden takviye ekipler yangın alanına yönlendirildi. Karayolu üzerindeki sanayi sitesinde Polis Bölge Trafik ekipleri yoldan güvenli geçişi sağlamak üzere tedbir alırken, iki saatlik bir çalışmanın ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın esnasında işyerlerinde mahsur kalan Zülküf Akarsu (42) ve Serkan Arslan (31) isimli vatandaşlar yangında vücutlarında ileri derecede yanık olması nedeniyle 112 ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen Sultan Gamze Özenç, Derya Çolak, Ali Sertaş, Murat Ölmez, Yusuf Atdağ, Mehmet Nuri Ermiş, Mutlu Süllü, Cafer Kaloğlu ve ismi belirlenemeyen bir kişi Yatağan Devlet Hastanesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir kişi de Özel Yücelen Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Zülküf Akarsu ve Serkan Arslan’ın vücutlarında ciddi derecede yanık olduğu öğrenildi. 

Bekir Tosun 

Etiketler: 2si ağır 11 yaralı, yangın, Yatağan sanayisi


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