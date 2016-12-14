Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi Onur K.’yi (21) uyandırmak için odasına girdi. Berber olduğu öğrenilen gencin uyanmaması üzerine ailesi durumu hemen sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Onur K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından genç berberin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dağlı

KARAMAN