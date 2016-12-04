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Yatağından kaçırılan genç kız İstanbul’da bulundu

İzmir'de güpegündüz yatağından bilekleri bıçakla kesilerek kaçırılan genç kız, İstanbul’da otogarda yarı baygın halde bulundu.

Yatağından kaçırılan genç kız İstanbulda bulundu

04 Aralık 2016 13:28

2 Aralık 2016 günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde 16 yaşındaki Ayşenur S.'yi uyuşturucu çetesi üyesi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahıslar, genç kızın annesi, babası ve ablasının işe gitmesini fırsat bilerek evinde yatağında uyurken kaçırdı. Kızlarına ulaşamayınca eve giden aile, kızlarının yatağında kanlı bir bıçak, yırtık pijamaları ve her yere sıçramış kan lekelerini görünce dehşete düştü. Aile korku içinde polise başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını titizlikle yürütürken, aileye müjdeli haber ise bir telefonla geldi. Telefon ile genç kızın ailesini arayan bir şahıs, "Kızınız İstanbul Esenler Otogarı’nda yarı baygın halde yatıyor. Telefonunu alıp sizi aramak istedim" dedi. Bunun üzerine emniyet güçleri harekete geçerek genç kızı ailesiyle buluşturmak üzere karakola götürürken, şüpheli bir şahsı da gözaltına aldı. 

Etiketler: kaçırılma


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