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Yatak odasında uyurken başına tuğla düştü

Beyoğlu Sütlüce’de eşi ve çocuklarıyla yatak odasında uyuyan adamın başına, iş makinesinin duvara vurması sonucu tuğla düştü. Başından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında annenin çocukları emzirmek için yataktan kaldırması, yaşanabilecek bir faciayı da önledi.

Yatak odasında uyurken başına tuğla düştü

15 Kasım 2016 12:00
Yatak odasında uyurken başına tuğla düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın 1’inci katında yaşayan Mesut Mutlu, eşi, çocukları Ravzanur (1) ve Muhammed Ali (2) ile birlikte yatak odasında uyuyordu. Aile uyumaya devam ettiği esnada binanın arka tarafında iş makineleriyle çalışma başladı. Çalışmalar devam ederken iş makinesi kepçeyle binaya vurdu. Vurmanın etkisiyle kepçenin vurduğu yerdeki tuğla yerinden çıkarak o esnada uyuyan Mesut Mutlu’nun başına düştü. Tuğlanın düşmesiyle birlikte duvarda asılı ne varsa başına düşen Mutlu, neye uğradığını şaşırdı. Başından yaralandığını fark eden adam komşuların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Eşinin o esnada yataktaki çocuğunu emzirmek için kalkması nedeniyle de facianın eşiğinden dönüldü.

“Kazmaya gelip, duvara vurmuşlar oğlumun başına tuğla düşmüş”
Kocasının hastaneye gitmesinin ardından eşi, annesi Ayşe Mutlu’yu aradı. Bir süre sonra eve gelen anne Mutlu gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Oğlunun başına tuğla düşmesi sonucu yaralandığını söyleyen Ayşe Mutlu, “Ben yattığım esnada gelinim beni aradı. ‘Anne yetiş, Mesut’un başı çok kötü oldu, tuğla düştü, dozer duvara vurdu’ dedi. Burayı kazmaya gelmişler, duvara vurmuşlar, içeriye girmiş sonra da tuğla başına düşmüş. Oğlun yaralanmış. Çocuklar dışarıya çıkmış, ‘ Siz ne yapıyorsunuz’ demiş. Onlar da, ‘Biz burayı duvar olarak biliyoruz’ demiş. Oğlum da ‘Bir haber verin burada cam var, ev olduğunu biliyorsun, insan haber vermeden bir şey yapar mı?’ demiş” dedi.

“Tuğla uyurken benim kafama düştü, çocuklar kurtuldu”
Hastanede başı pansuman yapıldıktan sonra sarılan Mesut Mutlu, “Biz şimdi uyurken çatır çutur bir ses uyandık. Bunlar ne yapıyor acaba derken herhalde bir şey olmaz dedik. Tam onu dediğimiz esnada kafama çerçeve ve tuğla başıma düştü. Sonra kafam patladı. Uyuyorduk, çerçevenin kafama düşmesiyle uyandım. Allah'tan çocuk altımızda yatıyordu, yanımızda yatsaydı çocuğun kafasına çerçeve düşe ne olacaktı? Çocuk altta biz üstte yatıyorduk, benim kafama düştü çocuk kurtuldu” ifadelerini kullandı.

“Bina 2 kere sallandı ihmal var"
Binada yaşayan İsmet Özdil, “Buradaki binanın içindeki dairenin yatak odasına hafriyat alınırken, kazayla patlattılar. Bina 2 kere sallandı, burada kötü bir niyet yok ama ihmal var. İçeridekiler bebekle birlikte yatak odasında yatarken, Allah korusun bebeğin üzerine gelmemiş. Buraya bina yapılıyor. Daha önceden gecekondu vardı” diye konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 


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