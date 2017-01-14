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Yatalak anneye engelli kızı bakıyor

Diyarbakır'da 10 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yatalak kalan ve hiçbir ihtiyacını karşılayamayan 67 yaşındaki Nuriye Erbey'in tüm bakımını engelli kızı Songül yapıyor. Tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışan anne ve kızı, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yatalak anneye engelli kızı bakıyor

14 Ocak 2017 10:43
Yatalak anneye engelli kızı bakıyor - Tıkla İzle

Nuriye Erbey, şeker hastalığı ile mücadele ederken yaklaşık 10 yıl önce felç geçirdi. Boynundan aşağısını kullanamayan 67 yaşındaki talihsiz kadın, hayatının geri kalan kısmını yatakta geçireceğini öğrenince dünyası başına yıkıldı. Konuşma zorluğu çeken ve hiçbir ihtiyacını tek başına gideremeyen Nuriye Erbey’in görme engelli kızı, kendisini hayata bağladı. Annesinin tüm ihtiyaçlarını tek başına gideren, onunla bir bebek gibi ilgilenip hayata tutunmasını sağlayan Songül Erbey'in, en büyük korkusu ise annesinin hayatını kaybetmek.

"Annem ölürse ben ne yapacağım"
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz yıl çıkan çatışmalar nedeniyle ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kalan Erbey ailesi, hayatlarını sürdürmek için sosyal konutlara taşındı. İki odalı evde, komşularından uzakta yapayılnız yaşama tutunmaya çalışan anne ve kızı, tüm zorluklara birlikte göğüs gerdi. Anne kız, kalan ömürlerini daha iyi şartlarda sürdürmek istiyor. 

Annesi ve kendisinin yaşadığı zorlukları anlatan 33 yaşındaki Songül Erbey, "Annem hem şeker hastası hem de felç geçirdi. Yataktan kalkamıyor. Ara sıra doktorlar gelip bakımını yapıyor ama daha çok ben onunla ilgileniyorum. Benim de vaktimin dolduğunu hissediyorum. En çok korktuğum şey annemi kaybetmek. Annemi kaybedersem ben ne yapacağım tek başıma. Bana da para lazım olacak, yemek lazım olacak, bakıma ihtiyacım olacak. Hayat çok zor. Görmede bozukluk yaşıyorum, kan azlığı var ben de kalbimden de rahatsızım. Bize yardım ediyorlar, bez ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama bu yeterli olmuyor. Annemin tedavi masrafları için de yardım istiyoruz" dedi. 

Aydın Yorat


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