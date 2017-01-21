Afyonkarahisar’da yaşanan ilginç olayda omirliğindeki tümör nedeniyle yaklaşık 7 ay önce belinden ameliyat olan Kemal Taşköprü, o günden beri yatalak halde kalarak çalışamıyor. Ailenin geçimini kalbi delik olan 4 yaşındaki oğulları Ömer Rüzgar’a, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bağlanan 440 TL’lik engelli maaşı ile sağlamaya çalışıyor.

Baba Taşköprü kendisini yatakla birlikte yoksulluğa mahkum eden sağlık problemleri yaşadığını ifade ederek, geçirdiği rahatsızlığın kendisinin ve ailesinin hayatını kararttığını belirtti. Hastalıkla başlayan ve daha sonra sağlık kurulunun “ağır engeli yoktur” raporu vermesiyle hayatlarının iyice kabusa döndüğünü kaydeden Taşköprü, hastalığını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Omirlikten belden ameliyat oldum tümör var. Ameliyatım 9 saat sürdü. Halen tümör sinirlerde var alamadılar. Tekrar ameliyat olmam gerekiyor, felç kalma riskim var. Rahatsızlığım belimin ağrısı ile başladı ayaklarıma vurdu ağrısı. Birkaç defa gittim bir şeyin yok dediler ve son anlarda yürüyememeye başladım. Tekrar gittim Devlet Hastanesi’ni acilen Ankara’ya sevk ettiler. 2016 Haziran’ın son günlerinde. Doktorumuz yüzde 93 özürlü raporu verdi bana. Kanunen ‘yüzde 81 devlet bu hakkı vermiş sana’ kendi oluruyla da yüzde 93 verdi. Heyete girdik heyet kabul etmedi bu raporu. ‘Bu dedi çok vermiş’ dedi doktorumuzu aradı Serkan Özkaya’yı. Tekrar heyete gittik ama yine kabul etmediler. Gelirim yok çocuğumun kalbi delik olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından aylık 440 TL maaş veriyorlar. Bir o yardım var başka hiçbir gelirim yok, çalışamıyorum.”

“Yüzde 93’lük bir raporumuz var ama heyet bunu kabul etmedi”

Eşinin hastalığı ile birlikte hayatlarının çok kötüye gittiğini belirten LatifeTaşköprü (34) ise kendilerine yapılanların vicdansızlık olduğunu öne sürdü. Eşine hastalığından dolayı belirlenen yüzde 93’lük engelin “ağır engel” olarak görülmediğini dile getiren Latife Taşköprü, “Çok kötü bir süreç yaşadık, eşim böyle oldu çalışamıyor yani çok zor durumdayız. Eşim için heyete başvurduk onda da doktorlar sıkıntı çıkardılar. Bizim raporumuza engel verdiler, 2 yıl geçerli olan bir süre verdiler. Benim eşim bu durumdayken nasıl bunu yapıyorlar, ne kadar vicdansızlık bu. Yüzde 93’lük bir raporumuz var ama heyet bunu kabul etmedi. Zaten devletin, Sağlık Bakanlığının eşimin rahatsızlığına koyduğu yüzde 80 bir oran var. Artı yüzde 13’de doktorumuz verdi yüzde 93 ağır engelliyi kabul etmediler. Yanımızda doktorumuzu arayıp itiraz ettiler. Bizim doktorumuz da onlara itiraz etti ama onlar yine kabul etmediler. Eşim illaki büyük ve küçük tuvaletini tutamayacakmış ama zaten tutsa ne tutmasa ne? Yürüyemiyor, çalışamıyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum”

Aile geçimlerini kalbi delik olan ve epileptik nöbet geçiren 4 yaşındaki çocukları Ömer Rüzgara bağlanan engelli maaşı ve hafta 1 gün gittiği temizlik işinden aldığı yevmiye ile sağlamaya çalıştığını aktaran Taşköprü, “Benim bir tane hasta çocuğum var. Çocuğumun kalbi delik, epileptik nöbet geçiriyor, morarıyor, sağlığı yerinde değil. Sosyal güvence olarak yeşil kart ve çocuğumun sadece bağlanan bir maaşı var. Zaten 300 TL’sini kiraya veriyorum. Haftada 1 günde temizliğe gidiyorum, onunla da çocuğumun mamasını, sütünü alıyorum. Evimin ihtiyacını zor geçindiriyorum. Bizim durumumuz belli eşim çalışamıyor. Cumhurbaşkansızın, Başbakanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın bize yardımcı olmasını istiyoruz. Talebimiz raporumuzun düzeltilmesi ağır engelli olarak Sağlık Bakanlığımızın kabul etmesini istiyoruz. En azından ben evde bakıcı ücreti alırsam eşimin tedavisine ve evimi geçindirmeye çalışırım” dedi.

“Değer yüzde 100 çıksa dahi yönetmelik gereği ağır engelli raporu verilmeyebilir”

Öte yandan, konu hakkında bilgisine başvurulan Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yetkilileri ise Kemal Taşköprü için ve sağlık kurulu raporunda her şeyin prosedüre uygun olduğunu öne sürdüler. Hastane yetkililerinden alınan bilgilerde raporda hata ya da ihmalin olmadığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hata ya da ihmal yoktur. ‘Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlar' hakkında yönetmeliğinin madde 4 bendindeki ifadeler gereğince bahsi geçen hastaya. ‘Balthazarr Derecesi Hesaplama Tablosu’nda 80'e 13 oranındaki değere karşılık gelen yüzde 83 engel oranı uygun görülmüştür. Değer yüzde 100 çıksa dahi yönetmelik gereği ağır engelli sayılamayıp kurul raporu verilmeyebilir. Bu bağlamada ilgili hasta da yönetmelik gereğince ağır engelli kabul edilmemektedir.”

GÖKTEN CEYLAN