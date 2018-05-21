Yatılı bölge okulu öğrencileri yeni eşofmanlarına kavuştu

Bitlis, Van ve Siirt’teki yatılı bölge ortaokulları yeni eşofmanlarına kavuştu. P&G, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle yatılı bölge ortaokullarında okuyan öğrencilerin eşofmanlarını yenilemeye devam ediyor. Proje kapsamında Van, Bitlis ve Siirt’teki toplam 38 yatılı bölge ortaokulunun eşofmanları yenilendi. Bitlis'in Hizan ilçesindeki 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri eşofmanlarını Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Evin Demirhan’ın elinden aldılar.

“Olimpik Anneler” projesi ile çocukların ve gençlerin spora yönlenmesini destekleyen P&G Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) desteğiyle Türkiye genelindeki 300’den fazla yatılı bölge ortaokulunun eşofmanlarını yenilemeye devam ediyor. Proje kapsamında Van, Bitlis ve Siirt’teki 38 yatılı bölge ortaokulunun öğrencileri yeni eşofmanlarına kavuştu. Geçtiğimiz yıl Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandıran ve P&G’nin “Olimpik Anneler” projesiyle desteklediği Evin Demirhan, eşofman dağıtımı için Bitlis'in Hizan ilçesindeki 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu, “Olimpik Anneler projesinde annem ile birlikte yer almaktan mutluluk duyuyorum. Düzenli spor yapmak sadece sağlık için değil, disiplin ve özgüven kazanmak için de çok önemli. Yatılı bölge ortaokulu öğrencileri de yeni eşofmanlarıyla bol bol spor yapacaklar umarım” dedi.

P&G Türkiye’nin TMOK işbirliğiyle başlattığı Olimpik Anneler projesi, Türkiye’de spor ve olimpiyat kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyor. Proje kapsamında P&G, 2012 yılından bu yana 330 binden fazla spor ekipmanını Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce öğrenciyle buluşturdu. Yeni eşofmanları yenilenen yatılı bölge ortaokulları ise, Van’daki Bahçesaray, Hakkıbey Borsa İstanbul, Başkale, Çaldıran Hafsa Hatun, Çatak, Erciş Münir Tınaztepe, Erciş Payköy, Erciş Salihiye, Erciş, Gevaş Güzelkonak, Gürpınar Borsa İstanbul ve Güzelsu Borsa İstanbul, Muradiye Akbulak Borsa İstanbul, Özalp yatılı bölge ortaokulları olduğu belirtildi. Bitlis’teki Adilcevaz Cumhuriyet, Ahlat Ovakışla İMKB, Ahlat Şehit Sümmani Görgen, Ahlat, Gölbaşı Cumhuriyet, Güroymak, Hizan 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı, Hizan Karasu, Hizan Sağınlı Kamran İnan, Hizan, Bölükyazı Tekel Edip Safder Gaydalı, Merkez, Narlıdere, Yolalan Şehit Jandarma Üstçavuş Kaan Şen, Erler, İkizler Cumhuriyet, Kavakbaşı, Mutki, 75. Yıl İMKB Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu ve Tatvan İMKB yatılı bölge ortaokulu ile Siirt’teki Baykan, Eruh, Gözpınar ve Merkez IMKB yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine destek verildiği kaydedildi.

İlhan Eren İnan