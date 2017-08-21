Yatırım Uzmanı Enes Su’dan yatırım tüyoları

Yatırım Uzmanı Enes Su, güvenli yatırımın tüyolarını verdi. Ünlülere yaptığı yatırım danışmanlığıyla tanınan Enes Su, “Artık çeşitli imkanların her geçen gün elimize geçmesi ile birlikte yatırım dünyasında da aktif bir şekilde yer alan insan sayısında da artışlar gözlenmektedir. Birçok insan ellerinde bulunan bir miktar sermaye ile nasıl bir yatırım yapsam diye düşünmektedir. Şu an en garanti yatırım şekli gayrimenkuldür” dedi. 'Türk halkının garantici olduğunu ve riski pek sevmediğini dile getiren Su, en iyi ve en risksiz yatırım şeklinin gayrimenkul olduğunu söyledi.

“En çok yatırım emlak ve gayrimenkul piyasasına yapılmaktadır”

Son yıllarda birçok yeni yatırım şeklinin piyasalarda boy göstermesiyle birlikte yatırımcıların da kafasının hayli karışmış durumda olduğunu vurgulayan Su, “Altın, döviz, borsa, para piyasaları, gibi bir çok seçeneğin olduğu

yatırım dünyasında Türkiye'de en çok yatırımın gayrimenkul üzerine yapıldığı bir aşikardır.İnsanlar, bilmediği ve anlamadığı bir alana yatırım yapmaktan çekinirler çünkü Türkiye riski pek sevmez. Yatırım yapacağı piyasayı iyi bilmek ister, bu yüzden de en çok yatırım emlak ve gayrimenkul piyasasına yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Su, gayrimenkul yatırımıyla ilgili olarak şunları belirtti: “Gayrimenkul yatırımının doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Bu sayede kazanç elde edilmektedir. Peki, doğru gayrimenkul yatırımı nasıl yapılır? Bunun için çok iyi araştırma yapılmalı ve doğru gayrimenkule yatırım yapılmalıdır. En önemli nokta ise; gayrimenkulun yatırım amaçlı mı oturum amaçlı mı alınacağı noktadır”.