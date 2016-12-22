Sındırgı’nın kırsal mahallesi Kozlu’da bir vatandaş tarafından arazide yaralı ceylan yavrusu bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne götürülerek ilk tedavisi yapılan yaralı ceylan, ardından Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderildi. Hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı ceylan buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi. Fakültede yapılan tetkikler sonucu kuduz virüsü kaptığı tespit edilen yavru ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayvan ile temas eden kişilere de kuduz aşısı yapıldığı öğrenildi.

Necip Karatuna