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Yavru devenin ayağa kalkma mücadelesi

Polonya’da bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen çift hörgüçlü deve, ayağa kalkabilmek için tam 4 saat mücadele etti.

Yavru devenin ayağa kalkma mücadelesi

19 Şubat 2018 12:13
Yavru devenin ayağa kalkma mücadelesi - Tıkla İzle

Polonya’daki Poznan Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerinden çift hörgüçlü deve "Wanilia", bir erkek yavru dünyaya getirdi. Sorunsuz gerçekleşen doğumun ardından anne deve, yavrusunu emzirmek için uzun süre onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Ancak “Tamir” adı verilen yavru deve için ayağa kalkmak çok da kolay olmadı. Onlarca kez ayağa kalkmaya çalışan minik Tamir bir yüzü koyun düştü, bir sırt üstü düştü. Küçük deve tam ayağa kalktı derken bu kez de yana yıkıldı. Anne deve, yavrusunun ayağa kalkması için uğraşırken, bu arada diğer yavrusu 1 yaşındaki devenin, Tamir’in mücadelesine engel olduğunu hissederek, diğer yavrusuna vurdu. Mücadelesine devam eden minik Tamir ise, tam 4 saat süren ayağa kalkma savaşını sonunda kazandı. Ancak yavru devenin çilesi bununla bitmedi. Çünkü küçük Tamir, bu kez de dengesini sağlayabilmek için uzun süre mücadele etti. Sabah saat 09.00’da doğan deve ancak 16.00’da ayakları üzerinde dengeli şekilde durmayı başarıp, annesini emebildi. O anlar ise hayvanat bahçesi çalışanları tarafından kaydedildi.

Ebru Orhan

 

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