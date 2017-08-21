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Yavru kaplumbağalar Akdeniz’den dünyaya ilk adımlarını attı

Dünyanın en eski canlı türleri arasında yer alan ve ana yumurtlama alanı olarak Kıbrıs sahillerini seçen kaplumbağalar Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin etkinliğiyle Akdeniz’den dünyaya ilk adımlarını attı.

Yavru kaplumbağalar Akdenizden dünyaya ilk adımlarını attı

21 Ağustos 2017 10:45

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği Kuzey Kıbrıs’taki etkinlikte, Alagadi sahili tabiat güzelliğine sahne oldu. Dünyanın en eski canlı türleri arasında yer alan ve ana yumurtlama alanı olarak Kıbrıs sahillerini seçen kaplumbağaların dünyayla buluşma anlarına çok sayıda gönüllü tanıklık etti. Yaşam serüvenlerine Kuzey Kıbrıs’ı da dahil ederek nesillerini sürdüren Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar, doğum sancılarını Kuzey Kıbrıs sahillerinde yaşadı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 'Kaplumbağalar Korumamız Altında' sloganıyla yürüttüğü proje boyunca eğitim çalışmaları ve kaplumbağa gözlemi yapıldı, yavru kaplumbağaların Akdeniz’e ve yeni yaşama ilk adımları izlendi.

Gün batımında yavru kaplumbağalar denize bırakıldı

Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahilleri yavru kaplumbağalarla buluştu. Kıbrıs ve Türkiye medyasından gazeteciler de Alagadi Plajı’ndaki tabiat güzelliğine tanıklık etti. Etkinlikte, gün batımı eşliğinde yavru kaplumbağalar sahilden denize bırakıldı. 


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