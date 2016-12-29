Karga iki saatlik operasyon ile kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk olarak havalandırma kapağını yerinden çıkaran ekipler, daha sonra kurtarma ekipmanlarını tek tek denedi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, yavru karga sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Havalandırma boşluğundan çıkartılan yavru karga doğaya salındı.