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Yavru Kartal Semih, Moskova’daki 2018 dostluk için Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye. FIFA ve Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için organize edilen Dostluk İçin Futbol programının altıncı sezonu başladı. Haziran ayında Moskova’da düzenlenecek 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy temsil edecek.

Yavru Kartal Semih, Moskovadaki 2018 dostluk için Futbol Dünya Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek

09 Nisan 2018 10:04

Dünya çapında 2013 yılından bu yana Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin Futbol’a bu yıl 211 ülke ve bölgeden, 12 yaş grubu çocuklar katılıyor. Her bir katılımcı ülke, projede 12 yaşında bir genç oyuncu ve aynı yaş grubundan bir genç gazeteci ile temsil ediliyor. Dostluk İçin Futbol’da bu yıl Türkiye’yi temsil edecek genç elçi, düzenlenen seçmeler sonucunda Beşiktaş’ın oyuncusu Semih Kılıçsoy olarak belirlendi. 

Türkiye’nin beşinci kez katıldığı programın bu yılki ana etkinlikleri 8-15 Haziran tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 211 ülke ve bölgeden gelen çocuklar, 32 uluslararası dostluk takımının forması altında 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Şampiyonanın ardından tüm katılımcılar, 2018 Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu’nda spor dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya gelecek. Projenin yerel etkinlikleri ise tüm katılımcı ülkelerde Haziran ayına kadar eşzamanlı olarak devam edecek.

Programda bu yıl Türkiye’yi temsil edecek genç gazeteci Eda Çelik ise, programın Türkiye’deki etkinliklerinin yanı sıra Moskova’daki etkinliklerini de Dostluk İçin Futbol Uluslararası Çocuk Basın Merkezi’nde takip edecek.

Dostluk İçin Futbol programı, diğer kültürlere ve milletlere saygı, eşitlik ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi temel değerlerin, futbol sevgisi aracılığıyla genç nesillerde teşvik edilmesini amaçlıyor. Katılımcı çocuklar her yıl, programın dokuz değeri olan dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onuraen yüksek düzeyde bağlılık gösteren ve bu doğrultuda sosyal girişimlerde bulunan bir futbol takımını, Dokuz Değer Kupası’nın sahibi olarak belirliyor.  

 

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