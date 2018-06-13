Yavru Kartal Semih Moskova'daki ‘Dostluk İçin Futbol’ turnuvasında oyunuyla göz doldurdu

FIFA ve Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası resmi ortağı Gazprom tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dostluk İçin Futbol programına, 211 ülke ve bölgeden gençler katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da 2018 Dünya Kupası'nın açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy temsil etti. Takımının toplam 8 golünden 6’sına imza atan Semih, oyunuyla göz doldurdu.

2018 Dünya Kupası'nın açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında, dünyanın dört bir yanından çocuklar 32 karma ‘dostluk takımı’nda bir araya gelerek Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Doğal hayatın ve nesli tükenmekte olan canlıların korunması temasıyla düzenlenen turnuvada Semih Kılıçsoy, Bahamalar, Faroe Adaları, Letonya, Macaristan ve Nijerya'dan yaşıtlarıyla birlikte ‘Çita’ takımının formasını giydi. Semih, grup maçlarında takımının toplam 8 golünden 6’sına imza atarken, şampiyona kupasını final maçını ‘Komodo Ejderi’ takımına karşı 2-1 kazanan ‘Şempanze’ takımı kaldırdı.

“Turnuvanın galibini ve dostluğu sahaya yansıtan tüm takımları tebrik ederim"

Semih Kılıçsoy, "Tüm dünyadan yaşıtlarımın katıldığı bu büyük programda Türkiye'yi temsil etmek benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Takım olarak da sahada fair-play ruhu içinde, güzel bir mücadele ortaya koyduğumuza inanıyorum. Turnuvanın galibini ve dostluğu sahaya yansıtan tüm takımları tebrik ederim" dedi.

Farklı ülkelerden gelen gençler arasında dostluk, eşitlik ve farklı kültürlere saygı gibi değerlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Dostluk İçin Futbol programı kapsamında aynı zamanda her yıl bir Uluslararası Çocuk Forumu da düzenleniyor. Programın genç katılımcıları, Forum'da spor dünyasının tanınmış gelen isimleriyle bir araya geldikten sonra Lujniki Stadyumu'nda 2018 Dünya Kupası açılış maçını izleyecek.

Dostluk İçin Futbol'a katılan her bir ülke, Moskova'da 12 yaşında birer genç oyuncunun yanı sıra aynı yaş grubundan birer tane de ‘genç gazeteci’ ile temsil ediliyor. Genç gazeteciler, Dostluk İçin Futbol'un etkinliklerini kendileri için özel olarak kurulan Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'nde, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte takip ediyor.