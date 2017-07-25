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Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

Samsun'da reklam panosunun içine düşen yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

25 Temmuz 2017 09:07

Bir otobüs firmasına ait yazıhanenin reklam panosunun içine düşen yavru kedinin miyavlamasını duyan yazıhane çalışanları Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri reklam panolarını sökerek yavru kediyi bulunduğu yerden sağ salim kurtardı. Oldukça korkmuş vaziyette olan yavru kediye itfaiyeciler su verdi. Vatandaşların meraklı bakışları altında kendine gelmeye çalışan yavru kedi, itfaiyecilerin okşaması sonucu sakinleşti.

Yavru kediye acıyan bitişikteki başka bir yazıhane çalışanı Murat Sever, hayvana sahip çıktı. Yavru kedinin annesiyle birlikte yakınlarda yaşadığını belirten Sever, anne kedi gelene kadar yavruya bakacağını söyledi. 

Kenan Akyüz


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