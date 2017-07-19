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iha.com.tr »
Yerel »
Yavru kediye de kendi yavruları gibi bakıyor
19 Temmuz 2017 12:57
Yavru kediye de kendi yavruları gibi bakıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendi 5 yavrusu ile birlikte annesinin terk ettiği yavru kediyi de sahiplenen köpek, anne şefkatinin en güzel örneğini sergiliyor.
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19 Temmuz 2017 12:57
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