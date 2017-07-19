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Yavru kediye de kendi yavruları gibi bakıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendi 5 yavrusu ile birlikte annesinin terk ettiği yavru kediyi de sahiplenen köpek, anne şefkatinin en güzel örneğini sergiliyor.

Yavru kediye de kendi yavruları gibi bakıyor

19 Temmuz 2017 12:57

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