Yavru köpeği başsız, annesini kanlar içinde buldu

Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark mesire yerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir vatandaş bir köpeğin yerde ağlarcasına uluyarak görmesinden şüphelenerek yanına gitti. Köpeğin yanına giden vatandaş yerde başsız bir yavru köpek buldu. Köpeğin annesinin de arka kısmının kanlar içinde olduğunu gören vatandaş, durumu hemen 156'yı arayarak bildirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına aldı.

Yavru köpeğin kafasını kopartmışlar

Köpekleri bulan jandarmaya haber Ahmet Yılmaz İHA muhabirine olayı anlatarak, "Sabah göllete gelmiştim yürüyüş için. Baktım köpek yatıyor orada. Köpeğin yavrusunun kafası yoktu. Annene köpeğinde arka kısımlarında kanlar vardı. Bu olay karşısında hemen veteriner ve jandarmayı aradık. Jandarma geldi incelemeler yaptı. Ölen yavru köpek ve annesini gözetimimiz altında. İki tane enik var. Onlarda herhangi bir şey yoktu. Sadece anne köpekte vardı. Yavru köpeğin kafasını kopartmışlar. Kafası da yoktu. Sadece annesi yatıyordu ve ölen yavrusunu yalıyordu" dedi.

Ölen yavru köpek ve arka kısmı kanlar içinde olan anne köpeği incelemek için olay yerine Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Ölen köpeği alan ekipler 2 yavrusu ile ormanlık alana giden anne köpeği bulamadılar.

"Anne köpekte prolapsus vagina hastalığı var"

Anne ve yavru köpeği bulan vatandaşın çektiği resimlerde anne köpeğin vajinal bölgesini gören Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, bu durumun prolapsus vagina hastalığı olduğunu söyleyerek, "Bu hastalık doğum yapan köpeklerde doğum sonrası ıkınmadan kaynaklanan bir hastalık. Bu hastalıkta vajina dışarı çıkar. Şuan köpeği bulamadık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. 2 yavrusu ile anne köpeği bularak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alacağız. Başı olmayan yavru köpeğin ölüm deneni kesici bir aletle mi? yoksa başka yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak mı, öldüğü bilgisini incelemelerimiz sonrası vereceğiz" dedi.

İbrahim Sünetçi