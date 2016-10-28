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Yavru köpek ile kedinin kıskandıran dostluğu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde annesini 1 ay önce trafik kazasında kaybeden kedi ile kurt köpeği yavrusunun dostluğu görenleri kıskandırıyor.

Yavru köpek ile kedinin kıskandıran dostluğu

28 Ekim 2016 11:24
Yavru kedi ile kurt köpeğinin kıskandıran dostluğu - Tıkla İzle

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Arat mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda yaşayan 9 aylık boncuk isimli kedi yavrusu yaklaşık bir ay önce annesini trafik kazasında kaybetti. Yaklaşık 10 yıl yalnız yaşayan kedi ile 20 gün önce bir buçuk aylık kurt köpeği yavrusu Rocky arasında sıkı bir arkadaşlık başladı. Gün boyu birlikte oynayan kedi ve köpeğin dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Köpeğin sahibi Süleyman Güzelakçakaya, kedi ve köpeğin dostluklarına önceleri kendilerinin de şaşırdığını söyledi. Güzelakçakaya, “Köpeğimiz orijinal kurt köpeğidir. Kedi de yaklaşık 1 ay önce annesini trafik kazasında kaybetmişti. 10 gündür yalnız yaşadı. Ama 20 gündür ise sürekli köpekle birlikteler. Birlikte oynuyorlar, birlikte geziyorlar. Biri diğeri için bir tehlike gördüğünde anında atılıyor. Aynı kulübede birlikte kalmaya başladılar. Önceleri çok şaşırdık ama şimdi biz de alıştık” diye konuştu.
 

Etiketler: şanlıurfa


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