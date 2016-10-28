Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Arat mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda yaşayan 9 aylık boncuk isimli kedi yavrusu yaklaşık bir ay önce annesini trafik kazasında kaybetti. Yaklaşık 10 yıl yalnız yaşayan kedi ile 20 gün önce bir buçuk aylık kurt köpeği yavrusu Rocky arasında sıkı bir arkadaşlık başladı. Gün boyu birlikte oynayan kedi ve köpeğin dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Köpeğin sahibi Süleyman Güzelakçakaya, kedi ve köpeğin dostluklarına önceleri kendilerinin de şaşırdığını söyledi. Güzelakçakaya, “Köpeğimiz orijinal kurt köpeğidir. Kedi de yaklaşık 1 ay önce annesini trafik kazasında kaybetmişti. 10 gündür yalnız yaşadı. Ama 20 gündür ise sürekli köpekle birlikteler. Birlikte oynuyorlar, birlikte geziyorlar. Biri diğeri için bir tehlike gördüğünde anında atılıyor. Aynı kulübede birlikte kalmaya başladılar. Önceleri çok şaşırdık ama şimdi biz de alıştık” diye konuştu.

