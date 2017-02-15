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Yavru köpek kuyudan nasıl çıkarıldı?

Yavru köpek kuyudan nasıl çıkarıldı sorunun cevabı haberimizde. Beykoz’da 10 gün önce kuyuya düşen yavru köpek kuyudan nasıl çıkarıldı? Yavru köpeğin kuyudan çıkarılması ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

Yavru köpek kuyudan nasıl çıkarıldı?

15 Şubat 2017 17:27

Yavru köpek kuyudan çıkarıldı. Beykoz'da 10 gündür mahsur kaldığı 70 metre derinliğindeki kuyudan bu sabah kurtarılan kangal cinsi yavru köpek, tedavi edilmek üzere Fatih'te bulunan hayvan hastanesine gönderildi. Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 10 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu. Bu sabah saatlerinde kurtarılan yavru köpeği bir süre misafir eden Beykoz itfaiye grup amirliği, yavru köpeği sağlık kontrolü için Fatih'te bulunan İBB Hayvan Hastanesine gönderdi.

YAVRU KÖPEK KUYUDAN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Köpeğin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan ekipler o anları ise saniye saniye kaydetti. Kurtarılan köpeğin İBB hayvan hastahanesine götürülerek tam teşekküllü bir sağlık kontrollünden geçirileceği öğrenildi.

Etiketler: beykoz, Kuyu, yavru köpek


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