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Yavru köpek kuyuya sarkıtılan kamerayla görüntülendi

Beykoz'da sondaj için açılan 30 santimetre çapında, 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, kuyuya sarkıtılan kamera sayesinde net olarak görüntülendi. Köpeğin korktuğu ve kımıldamakta zorluk çektiği görüldü.

Yavru köpek kuyuya sarkıtılan kamerayla görüntülendi

13 Şubat 2017 19:57
Yavru köpek kuyuya sarkıtılan kamerayla görüntülendi - Tıkla İzle

Beykoz'da, sondaj için açılan kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yavru köpeği görüntülemek için kuyuya kamera sarkıttı. Sarkıtılan su altı görüntüleme cihazıyla köpeğin en net görüntüsüne ulaşıldı. Yavru köpeğin korktuğu ve hareket etmekte zorlandığı görüldü. Köpeğin dikkatini çekmek için ıslık çalan ekiplerin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yavru köpek ıslıklara karşılık sadece kafasını hareket ettirdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: kuyudaki yavru köpek, kuyuya sarkıtılan kamerayla görüntülendi


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