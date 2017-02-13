Beykoz'da, sondaj için açılan kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yavru köpeği görüntülemek için kuyuya kamera sarkıttı. Sarkıtılan su altı görüntüleme cihazıyla köpeğin en net görüntüsüne ulaşıldı. Yavru köpeğin korktuğu ve hareket etmekte zorlandığı görüldü. Köpeğin dikkatini çekmek için ıslık çalan ekiplerin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yavru köpek ıslıklara karşılık sadece kafasını hareket ettirdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.