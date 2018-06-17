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Yavru köpek olayında kepçe operatörü tutuklandı

Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklandı.

Yavru köpek olayında kepçe operatörü tutuklandı

17 Haziran 2018 15:19

Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ülke gündemine oturan yavru köpekle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Kolluk kuvvetleri tarafından olayın yaşandığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada konunun meydana gelmiş olabileceği değerlendirilerek kepçe operatörü İ.M. gözaltına alındı. Ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö. isimli şahısların ölen yavru köpeğin sahipleri oldukları değerlendirildi. Köpeğin sahipleri oldukları göz önüne alınan N.E. ve S.Ö., gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M.'den şikayetçi oldu. 

Gözaltına alınan şüpheli kepçe operatörü İ.M. sabah saatlerinde Sapanca Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüpheli, 'mala zarar verme', 'sahipli hayvanın öldürülmesi' ve 'işe yaramayacak hale getirilmesinden dolayı' Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama talebinde bulunuldu. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, İ.M.'nin sorgusu yapılarak tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikata devam ediliyor.  

 

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