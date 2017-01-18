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Yavru köpeklere kulübe desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlanlı Ortaokulu tarafından bakımları üstlenilen 1 anne ile 3 yavru köpeğin barınması için kulübe desteğinde bulundu.

Yavru köpeklere kulübe desteği

18 Ocak 2017 14:19

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlanlı’da 14 yavrusundan sadece 3 yavrusu hayatta kalan anne köpeğe sahip çıktı. Karaoğlanlı Ortaokulu’nun bakımını üstlendiği anne ve 3 yavrusuna barınma desteği de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler de sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve okul idarecilerine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Karaoğlanlı Ortaokulu idarecilerimiz 14 yavrusundan sadece 3 tanesi hayatta kalmayı başarabilen 1 anne köpeğin bakımını üstlenmişler. Bu noktada köpeklerin barınması için kulübeye ihtiyaç duyulmuş. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gelen talebi dikkate alarak kulübe desteğinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Etiketler: Karaoğlanlı Ortaokulu, kulübe desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, yavru köpekler


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