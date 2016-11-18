Tilki ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Otelin güvenlik görevlileri karnını doyurmak için otele gelen tilkiyi avlamak isteyen köylülerden koruyor. Marmaris'e bağlı Bayır mahallesi Çiftlik koyunda 3 yıldır kapalı olan 4 yıldızlı bir otelde yaşayan 3 kedi ,bugünlerde hiçte alışık olmadıkları bir misafiri ağırlıyorlar.Ormanda anne ve babasını kaybeden yavru bir tilki her sabah otelin giriş bölümüne gelip güvenlik görevlilerinin kediler için bıraktığı mamaları yiyerek karnını doyuruyor. Kediler ,ilk zamanlar yemeklerini vermek istemese de , sevimli tilkinin ısrarcı tavrı karşısında duruma alışıp yiyeceklerini paylaşmaya başlamış. Otelin güvenlik görevlilerinin ismine "öksüz "koydukları yavru tilki ise ormanda avlanmak yerine her sabah ve akşam kendisi için ayrılan mamayı büyük bir keyifle yerken halinden oldukça memnun gözüküyor. Otelin güvenlik görevlileri çok sevdikleri tilki öksüzü köylülerin avlamaması için canları gibi koruyorlar.

Vural Efecik