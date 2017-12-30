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Yavru vaşağa öğrenciler sahip çıktı

Sivas’ın Hafik ilçesinde, beslenmek için öğrenci yurdunun bahçesine giren yavru vaşağa öğrenciler sahip çıktı.

Yavru vaşağa öğrenciler sahip çıktı

30 Aralık 2017 18:25

Sivas’ın Hafik İlçesi’ne yavru bir vaşak beslenmek için Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdunun bahçesine girdi. Öğrenciler tarafında çöpteki yemek artıkları arasında beslenirken bulunan yavru gözetim altına alındı. Yurt Müdürü Kaya Turan Hasdemir durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Karnı doyurulan yavru vaşağın annesini kaybettiği veya annesinin ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yurt müdürü Kaya Turan Hasdemir, “Yavru vaşağın yolunu kaybederek Hafik’e geldiğini düşünüyoruz. Yemek atıkları arasında beslenirken bulduk. Burada besledik. Konuyu İlçe Kaymakamlığına ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik” dedi. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden
 

 

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