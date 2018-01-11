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Yavruyken balkonuna düşen kargaya çocuğu gibi bakıyor

Konya’nın Kulu ilçesinde Didem Çınar, yavruyken balkonuna düşen ve 'Garip' ismini koyduğu kargaya çocuğu gibi bakıyor.

Yavruyken balkonuna düşen kargaya çocuğu gibi bakıyor

11 Ocak 2018 16:19

Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Mevlana Parkı yanında ikamet eden Didem Çınar, yaz aylarında apartmanın çatısından balkonuna düşen yavru kargayı beslemeye başladı. Yavru kargayı adete çocuğu bakıp besleyen Didem Çınar, 'Garip' ismini koyduğu kargayı her gittiği yere götürmeye başladı.

Yaklaşık bir senedir kargayı beslediğini ifade eden Didem Çınar, "6. ayda aldığım zaman ona baktım ve bu duruma geldi. Şimdi benden de ayrılmaz genelde. Bu hayvana böyle bakıyorum ben. Korktuğu zaman tedirgin oluyor, korkmadığı zaman benimle beraber geziyor. Ben şimdi evde bakıyorum. Bu benim yanımda kalır. Gece de hep evde bakarım. Kafesinde her şeyi yiyor. Meyve, sebze, üzüm, ekmek, pişmiş et, ceviz bu tür şeyler yiyor” dedi.

“Garip benim çocuğum gibi”

Çocuğu gibi sevdiğini söylediği kargasını şampuanla yıkadığını belirten Didem Çınar, “Garip benim çocuğum gibi. Buna bakarım aynı buna seslenirim 'Garip' diye. Bu da seslenir bana. Televizyondan korkuyor biraz, korkaklık var. Onu yanaştıramadığım için o yüzden televizyondan biraz tedirgin oluyor. Hatta hayvanlar alemini izlerim. Onu yanıma götürüm baksın gibisinden onlardan bile ürküyor. Şampuanla yıkarım bunu tertemiz” dedi. 

Ömer Keleş
 

 

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