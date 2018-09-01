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Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde bir tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, ekipler tırı vinç yardımıyla kaldırdı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

01 Eylül 2018 19:57

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa yakası girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasında Yavuz Sulan Selim Köprüsü girişine doğru ilerleyen tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri önlem alarak 2 şeridi trafiğe kapatıp, diğer şeritlerden trafiğin akışını sağladı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tır vinç yardımıyla kaldırıldı.  

 

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