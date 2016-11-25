Birinci ve ikinci köprünün üzerinde, köprülerin girişlerinde ve bağlantı noktalarında trafik büyük oranda azalırken, Mahmutbey kavşağında ise yoğunluk meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıldığı ilk gün haritasına ekleyen Yandex.Navigasyon, köprünün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte trafikte yaşanan değişimleri analiz etti. Köprünün açılış töreninin ardından 27 Ağustos sonrasındaki haftayı ve okulların açıldığı 19 Eylül haftasını kapsayan bir analiz yapan şirket, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğinde önemli değişimler meydana geldiği gözlemledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönüne gidişlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında trafiğin azaldığı gözlemlendi. Böylece sürücüler gün içinde trafikte ortalama 5-10 dakika daha az zaman geçirme fırsatı buldu. Benzer bir durum okul ve iş çıkış saatlerine denk gelen 17.00 sonrasında da gözlemlendi. Sürücüler okul ve iş çıkışında da trafikte ortalama 10-15 dakika daha az zaman geçirmeye başladı. Verilerine göre ikinci köprünün Avrupa Yakası yönüne çıkan yollarda da, 08.00-12.00 saatleri arasında trafikte bekleme süresinde büyük azalmalar belirlendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılması ile birlikte, ikinci köprüde Anadolu Yakası yönünde ise sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar trafikte büyük bir düşme yaşandı. Gün içerisinde sürücüler trafikte ortalama 15 dakika daha az zaman geçirmeye başladı. ikinci köprüye çıkan çevreyolu da olumlu değişimden etkilendi. Sabah saatlerindeki trafik neredeyse ortadan kalkarken, köprü girişinde ve üzerinde 10.00-16.00 saatleri arasında trafiğin yok denecek noktaya kadar geldiği görüldü.

En büyük değişim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılması ile birlikte en büyük değişim ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Avrupa Yakası yönünde birinci köprüye giden çevre yolunda trafik azaldı. Birinci köprüye giden yoldaki trafik geçen seneye göre düşüş gösterirken, söz konusu düşüş grafiği sonraki günlerde de devam etti. 2015 yılında gün ortasında gözlemlenen büyük sıkışıklıklar, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün pozitif etkisiyle azaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönü de rahatladı. Özellikle 16.00-20.00 saatleri arasındaki trafik neredeyse yarı yarıya düşerken, bekleme süresi de ortalama 25 dakika azaldı.

Mahmutbey kavşağında yoğunluk meydana geldi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birinci ve ikinci köprünün üzerinde, köprülerin girişlerinde ve bağlantı noktalarındaki trafikte büyük oranda azalma yaşanırken, Mahmutbey gişeleri civarında ise artış meydana geldi. Hem Edirne-Anadolu yönünde hem de ters istikamette Mahmutbey gişelerinin olduğu kavşakta yeni otoyola bağlantı yapmaya çalışan araçlar nedeniyle trafik yoğunlaştı.