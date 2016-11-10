Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Musul'un Karama ve Gökçeli mahallelerinde sokak sokak çatışmaların yaşandığını ifade ederek, "Medyada yer alan fotoğraflar incelendiğinde DEAŞ’ın elinde yeni silahlar var. Abluka ve ateş altındaki bir kente bu silahlar nasıl getirildi? Bu nokta çok önemli. Musul'un doğusundaki Es-Samah Mahallesi çevresinde Irak kuvvetlerinin operasyonları devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ, Musul halkını doğu kesimlere göçe zorluyor. Sivilleri böylece canlı kalkan olarak kullanmak istiyor. Irak ordu ve polis güçlerinin kuzey, güney ve doğudan örgüte karşı operasyonları devam ediyor. Şu anda Musul’da sokak sokak kent savaşı yaşanıyor’’ dedi.