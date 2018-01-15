Diğer
Kategoriler

Yaya geçidinde feci ölüm kamerada

Beşiktaş Ortaköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına, önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

Yaya geçidinde feci ölüm kamerada

15 Ocak 2018 09:12
Yaya geçidinde feci ölüm kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

Yaya geçidinin ortasında kaldı

Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden, o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Önce belediye otobüsü ardından kamyonet çarptı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine iniyor. Birkaç adım atan kadın seyir halinde olan araçların arasında kalıyor. O esnada kadına belediye otobüs çarpıyor. Çarpmanın etkiyle karşı şeride savrulan kadına, bir de kamyonet çarpıyor. Çarpan kamyonetin altında ezilen kadın metrelerce sürükleniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç