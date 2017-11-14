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Yayaya çarpan motosiklet sürücücü aracını bırakıp kaçtı

Bilecik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yayaya çarpan motosiklet sürücücü aracını bırakıp kaçtı

14 Kasım 2017 10:51

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te bir kokoreççi dükkanında paket servisi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 11 EP 220 plakalı motosikleti ile Küçük Sanayi sitesinden şehir merkezine seyir halindeyken İl Özel İdaresi kavşağından yolun karşısına geçmekte olan Turgut Yıldızhan isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 11 EP 220 plakalı aracını kaza yerinde bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Turgut Yıldızhan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Trafik ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaparak kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatırken, iş yeri sahibi olay yerine gelip motosikleti teslim aldı.
 

 

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