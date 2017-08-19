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Yayık yaparak 7 çocuk okuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mustafa Gül, 80 yıldır yayık, yer sofrası ve oklava yaparak 7 çocuk okuttu.

Yayık yaparak 7 çocuk okuttu

19 Ağustos 2017 10:43
Yayık yaparak 7 çocuk okuttu - Tıkla İzle

Tam 92 yaşında olmasına rağmen uğraş ve emek gerektiren mesleğini 80 yıldır aralıksız olarak sürdüren Mustafa Gül, yaptığı ahşap sanatıyla 7 çocuk büyütüp üniversiteden mezun etti.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğini azim ve gayretle devam ettiren 92 yaşındaki Mustafa dede, askerden geldikten sonra Bafra’da kendisine küçük bir atölye kurarak, geçimini buradan sağladı.

“PARA BİTER, İNSANLIK BİTMEZ”

Samsun’da bu işi kendisinden başka yapanın olmadığını belirten Mustafa Gül, “Benden önce de bu işi yapanlar vardı ancak hepsi ölüp gitti. Ben de bu işi yapmasam şimdiye kadar ölmüştüm. Ben burada yayık, eski usul yer sofrası ve oklava yapıyorum. Ekmek parası. Benim bu yaptıklarımı başkaları nasıl yapılacağını bilemiyor. Bu yaptıklarımı hayatta yapamazlar. Yapanların hepsi öldü, bir ben kaldım. Benim emsallerim toprağın altında. Yaptığım el sanatı yayık ayrana ayrı bir lezzet katıyor. Bu yayık da sadece çam ağacından olur, başka ağaçtan olmaz. Eğer elimde bir iş yoksa bu yayıkları 1 günde yapıyorum. Ama bazen iş geliyor. Bu sefer birkaç günümü alabiliyor. Eskiden bu işlere merak vardı. Şimdiki gençler bu işleri beğenmiyor. Gençler bu tozların içine girer mi? Ben bugün genç olsaydım yine bu işi yapardım. Bu şekilde vatandaşlara bir hizmetim dokunuyor. Onlara hizmet etmeyi seviyorum. Ben bu işi yaparak çocuklarımı okuttum. Üniversiteyi bitirdiler. Para el kiridir. Para biter, insanlık bitmez” dedi.

Yaşam mücadelesine devam ettiğini dile getiren Gül, “Bu yaşıma geldim Allah’a şükür hiçbir yerimde bir ağrı sızı yok. 92 yaşındayım ama sanki 30-35 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Saat 07.00’de kalkar dükkanımı açarım. Çayımı içerim iki arkadaş gelirse muhabbet ederim, işim varsa işimi yaparım. Başka hiçbir şeyle meşgul olmam” diye konuştu.

Şahin Binici - Kenan Akyüz


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