Yayıncılık sektörü 2017’yi rekorla tamamladı

Türk yayıncılık sektörü 2008 yılında 800 milyon dolar büyüklüğe sahipken, ardından gelen 8 yılda yakaladığı 2,5 milyar dolarlık ciroyla bu sayıyı üçe katladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık alanında sürdürdüğü çalışmalar ve sektörün destekleri Türkiye’nin yayıncılık pazarını zirveye taşıyor. Sektörün son yıllarda ortaya koyduğu yüksek performans istatistiki verilere de yansıyor. Türkiye’nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkan sağlayan ISBN Türkiye Ajansı verilerine göre, ISBN tahsis edilen kitap sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 60 bin 335’e ulaştı.

ISBN’deki bu büyük değişim geçtiğimiz yıla göre yüzde 11, 2000 yılına oranla ise yüzde 480 artışı gösteriyor. ISBN tahsis edilen 60 bin 335 kitabın yüzde 95’i basılı yayından oluşurken, yüzde 5’ini de e-kitap oluşturuyor. ISBN tarafından verilen yayınlar konularına göre değerlendirildiğinde yüzde 28’ini eğitim, yüzde 19’unu yetişkin kültür, yüzde 17’sini çocuk-ilk gençlik ve yüzde 16’sını yetişkin kurgu edebiyatı eserleri oluşturuyor.

Türkiye, dünyanın en büyük 11. pazarı

Uluslararası Yayıncılar Birliğinin 2015 yılı küresel yayıncılık verileri, Türkiye’nin yayıncılık sektörünün yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünyanın 11’inci, ISBN tahsis edilen kitap sayısı bakımından da 10’uncu büyük ülkesi olduğunu gösteriyor. Uluslararası verilere göre 2008 yılında 800 milyon dolar büyüklüğe sahip olan Türk yayıncılığı, ardından gelen 8 yılda yakaladığı 2,5 milyar dolarlık ciro büyüklüğüyle bu sayıyı üçe katladı. Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısının ise yaklaşık 8,5 olarak gerçekleştiği görülüyor. Sektördeki canlılığı gözler önüne seren önemli verilerden bir diğeri de ISBN sistemine yeni kayıt yaptıran yayıncı sayısı. 2016 yılında ISBN Ajansına kayıtlı 35 bin 322 yayıncı bulunurken, 2017 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 5 arttı ve 2 bin 522 yeni yayıncı daha bu sisteme dahil edildi.

ISBN Türkiye Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ISBN Türkiye Ajansı, TÜİK tarafından yürütülmekte olan Resmi İstatistik Programı çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile istatistik sağlayıcı kurum olarak kabul ediliyor. ISBN Türkiye Ajansı Türkiye'de yayıncılık hayatını yakından takip ediyor. Yıl içinde yayıncılar tarafından ISBN başvurusu sırasında kaydedilen veriler, Türkiye yayıncılığı ile ilgili sektörel gelişmeleri ve yayınlanan eserlere ilişkin bilgileri içeriyor.

ISBN hakkında

ISBN (International Standart Book Number) hızla gelişen ve değişen dünyamızda artan bilgi üretimi izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1970 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 2108 standardı olarak üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir numaralama sistemi. Amacı ise, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve belirli bir yayımcının yayınladığı materyalin kimliğini tanımlamak.