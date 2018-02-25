Diğer
Kategoriler

Yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda bir evde iki erkek cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu

25 Şubat 2018 23:37

Olay, bugün akşam saatlerinde Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da oturan ve yaylada yaptırdıkları yazlık evi kontrol için Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’na giden Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin’den (36) bugün sabahtan akşama kadar haber alamayan yakınları yaylaya gitti. Eve vardıklarında iki kişinin hareketsiz halde yattığını gören yakınları sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adem Düzen ve Yasin Şahin’in cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Etiketler: antalya, ev, yayla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç