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Yaylacıların zorlu dönüş yolculuğu başladı

Van’da hayvanlarından daha fazla verim elde etmek amacıyla ilkbaharda çıktıkları yaylalarda yaklaşık 4 ay kalan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte mahallelerine dönmeye başladı.

Yaylacıların zorlu dönüş yolculuğu başladı

05 Aralık 2016 10:58

Van’ın Gürpınar, çatak ilçeleri ile çevre illerden nisanın son haftası ile haziranın başları arasında başta Erek Dağının doğusunda bulunan Keşiş Gölü, ve yüksek rakımlı yaylaların yolunu tutan vatandaşlar, sürülerini yaylalardan mahallelere getirebilmek için saatler süren zorlu bir yolculuk yapıyor. İlkbaharda çıktıkları yaylalarda yaklaşık 4 ay kalan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte köylerine dönmeye başladı. Van’ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3550 metre rakımlı Artos Dağındaki geniş platolarda çadır kurarak aylarca burada kalan vatandaşlar, kar yağışının ardından yayladaki eşyalarını at ve katırlara yükleyerek mahallelerine geri dönüyorlar. Zorlu yayla koşullarına rağmen hayvanlarından daha fazla verim elde edebilmek için her türlü zorlukla mücadele eden yaylacılar, geri dönüş yolunda ise hava sıcaklığın eksi 12 dereceye kadar düştüğü soğuk altında mahallerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ardos Dağı eteklerinde yaklaşık 4 ay yaylada kalan Gürpınarlı vatandaşlar, soğuk havaya rağmen hayvanları ile mahallelerine ulaşmaya çalışıyorlar.  

Etiketler: zorlu dönüş yolculuğu


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