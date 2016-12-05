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Yaylada bulunan Gülen kitapları hakkında soruşturma

Aydın’ın Karacasu ilçesi Kahvederesi Yaylası'nda bir arazinin içerisinde poşetlenmiş ve bir kısmı dağılmış halde bulunan 100’e yakın Fethullah Gülen kitabı hakkında Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yaylada bulunan Gülen kitapları hakkında soruşturma

05 Aralık 2016 20:35

Karacasu Emniyetinin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenilirken olay yeri inceleme ekipleri arazide çalışma yaptı. Bulunan bütün kitapların kapaklarının olmaması dikkat çekerken ilk edinilen bilgiler kitapların en az bir hafta önce araziye bırakılmış olduğu yönünde. Öte yandan Karacasu Emniyetinde görevli polis memurları da kitapların adı ve yazarlarını tek tek yazarak kayıt altına aldılar.

Kahvederesi yaylasının üst kısmında yer alan Dedebağına giden orman yolu üzerinde bulunan yıkık eski bir yayla evinin bahçesine atılan çok sayıda Fethullah Gülen kitaplarına rastlanırken kitapların ne zaman atıldığı veya bırakıldığı bilinmiyor. Fethullah Gülen’e ait, “Kur’an’ın Altın İkliminde, Yaratılış Gerçeği ve Evrim, Çekirdekten Çınara, İkindi Yağmurları” gibi kitapların yanı sıra farklı birkaç yazara daha ait 100’den fazla kitabı kim ya da kimlerin attığı bilinmezken olay hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Özgür Dedeoluk 

Etiketler: aydın, yaylai Gülen kitapları


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