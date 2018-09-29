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Yayladaki evlerine elektrik gelen çift böyle halay çekti

Yayladaki evlerine elektrik gelen çift böyle halay çekti
Yayladaki evlerine elektrik gelen çift böyle halay çekti

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'ün yaylasındaki evlerine ilk kez elektrik gelen çift halay çekip sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.

Yayladaki evlerine elektrik gelen çift böyle halay çekti - Tıkla İzle

Yaylanın Çakmak Mahallesi'ne yaz aylarında çıkan ve Mayıs ayından Kasım ayına kadar yayladaki evlerinde kalan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, dedelerinden bu yana yaylalarında elektrik olmadığını söylediler. Yayla evlerinde bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlandıklarını belirten çift, elektiriğe kavuşmanın sevincini halay çekerek yaşadılar. Yakınları çiftin sevincini cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşırken, "Devletimden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar. 

Adem Demirkıran

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