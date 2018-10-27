Yaylalarda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Bayburt'ta önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kılıçkaya Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine sabah saatlerinde yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, Kılıçkaya Yaylası'ndaki 10 kişiye ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Öte yandan Aydıntepe ilçesinden Sultan Murat Yaylası'na gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan 2 kişi de Aydıntepe İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.