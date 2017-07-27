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Yaylalarda yaşanan susuzluk nedeniyle hayvan ölümleri başladı

Malatya’nın Akçadağ ile Darende ilçeleri arasında yer alan Sarıçiçek Yaylası'nda kuraklık baş gösteriyor. Yaşanan susuzluk nedeniyle koyunlarının telef olduğunu belirten hayvan yetiştiricileri ise önlem alınmaması durumunda ölümlerin artacağından endişe duyuyor.

Yaylalarda yaşanan susuzluk nedeniyle hayvan ölümleri başladı

27 Temmuz 2017 12:04

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin küçük ve büyükbaş hayvanların otlatıldığı Sarıçiçek Yaylası'nda bulunan birçok su kuyusunun kuruması nedeniyle yetiştiriciler büyük zorluk çekiyor. Yetiştiriciler kendi bölgelerindeki kuyuların kuruması nedeniyle Darende ilçesi sınırlarında kalan kuyulara hayvanlarını götürüyor. Ancak buradaki kuyuda da 3-4 günlük su kalması yetiştiricileri kara kara düşündürüyor.

“Hayvanlarımız susuzluktan telef olmak üzere”

Yaylada çok sayıda küçükbaş hayvanı bulunan Hamdi Şimşek, bölgede 20’ye yakın su kuyusunun olduğunu ancak neredeyse tamamına yakınının kuruduğunu söyledi. Yaylada bin 500’ün üzerinde küçük ve büyükbaş hayvanın su kuyularından faydalandığını ifade eden Şimşek, “Şimdi hayvanlarımız susuzluktan telef olmak üzere” dedi.

Mecburi olarak hayvanları Darende sınırındaki kuyuya getirdiklerini kaydeden Şimşek, “Kuyularda su bitti. Bir tas su bile alacak durumda değiliz. Bu yaylada 20 evin hayvanları otlanıyorlar. Ancak kuyularda sular bittiği için hayvanlarımız ölmek üzere” şeklinde konuştu.

“Susuzluktan dolayı çok perişanız”

Sefer Akgün de bölgede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kısa süre önce bir kuzusunun telef olduğunu söyledi. Kuyuların kuruduğunu söyleyen Akgün, “Susuzluk nedeniyle, çok perişanız. Köyden traktörlerle su getirmek istiyoruz ama bu da bizlere çok ağır maddi yük oluyor. Yolların bozuk olması nedeniyle araçlar da bölgeye gelemiyor” ifadelerine yer verdi.
Bölgede başka su kuyuları için çalışma yapmak için elektriklerinin de olmadığını söyleyen Akgün, “Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Mümkünse koltuk başında oturacaklarına gelip burada bizlerin sorunlarını görsünler” dedi.

“Teleflerin artmasından endişe duyuyoruz”

Yaylada 200 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ve bir tanesinin telef olduğunu belirten Akgün, bundan sonrası için önlem alamadıkları takdirde hayvan teleflerinin artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Yaylada hayvanları bulunan diğer yetiştiriciler de aynı sorunlardan şikayetçi olarak, başta su olmak üzere yol ve elektrik sorunları nedeniyle hayvancılığın zor şartlar altında yapıldığını söylediler. 

Cahit Özçelik - Hasan Eryılmaz


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