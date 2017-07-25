Yaz ayında göz kapağı problemine dikkat

Kendilerine en çok sorulan soruların başında yazın göz kapak ameliyatı olur mu sorusu geldiğini söyleyen Op.Dr.Şeyda Atabay, “Evet yazın göz kapak ameliyatı olunabilir. Bu ameliyat için en uygun zaman hastanın hazır olduğu zamandır. Hastamızın ameliyat sonrası iyileşmek için bir hafta kendine ayırabilmesi çok önemlidir. Home ofis ya da kalabalık olmayan yerlerde çalışan hastalarımızda bu süre 3-4 gündür. Ancak kalabalık ortamlarda çalışan, işlerinde sosyal ikili ilişkilerin önemli olduğu hastalarımızın kendisine 1 hafta ayırabilmesi önemlidir. Bu nedenle mesela öğretmen hastalarımız bize en çok yaz dönemlerinde başvurabilmekte ve tedavilerini yazın yaptırabilmektedirler” diye konuştu.



Yaz ayında tedavi olmasında tek dikkat edilecek durumun güneş hassasiyeti olan hastaların ameliyat sonrasında güneş kremi uygulamaya özellikle dikkat etmeleri olduğunu anlatan Op.Dr.Şeyda Atabay, “Aynı zamanda ameliyat uyguladığımız hastalarımızın 15 gün süre ile deniz ve havuzlardan uzak durması önerdiğimiz diğer bir durumdur.



Ameliyat sonrasında klimalı ortamlar ameliyat bölgesinin ödemlenmesi ve şişmesini engellediği için klima kullanımı ameliyat hastalarında iyileşmeyi hızlandıran istediğimiz bir durumdur. Yani yaz döneminde ameliyat olmanın da avantajlı durumu klimalı ortamlar denilebilir.” diye konuştu.